Nemecký prezident pocítil na vlastnej koži ruskú agresiu: To, čo zažil na Ukrajine, mu otvorilo oči

TASR správu prevzala z webovej stránky denníka Tagesschau. Niekoľko hodín po Steinmeierovom príchode na Ukrajinu sa v Kyjeve a v ďalších častiach krajiny rozozvučal poplach upozorňujúci na hrozbu raketových útokov.

Steinmeier bol v tom čase v meste Korjukivka, asi 200 kilometrov severovýchodne od Kyjeva v Černihivskej oblasti. Prezident i novinári, ktorí ho sprevádzali, sa museli uchýliť do podzemného krytu, píše Tagesschau.

German President Frank-Walter Steinmeier is visiting Ukraine today.



While he was talking to the media in Chernihiv, an air raid alert went on and everyone needed to go to the shelter.



A very good illustration why Ukraine needs more air defense systems ASAP.



📷: dpa pic.twitter.com/VRAyrQD7Fl