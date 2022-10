Jeho úzke väzby na Rusko boli tŕňom v oku: Nemecký prezident pricestoval na návštevu Ukrajiny

Podľa n-tv sa nemecký prezident plánuje počas návštevy Kyjeva stretnúť so svojim ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Steinmeier mal pôvodne navštíviť Ukrajinu už minulý týždeň vo štvrtok, avšak svoju cestu odložil z bližšie nešpecifikovaných bezpečnostných dôvodov. Nemecký prezident chcel absolvovať cestu do Kyjeva už v apríli spoločne s prezidentmi Poľska a pobaltských štátov. Kyjev však vtedy Steinmeierovu návštevu odmietol s odôvodnením, že má úzke väzby na Rusko.

