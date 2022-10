Washington: Moskva by za použitie špinavej bomby niesla následky

Rusko by za použitie takzvanej špinavej bomby nieslo následky. V pondelok to uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price.

TASR prevzala správu z agentúry Reuters. Ruský minister obrany Sergej Šojgu v nedeľu v telefonátoch s rezortnými partnermi z Británie, Francúzska a Turecka vyjadril znepokojenie nad možnými provokáciami Ukrajiny s použitím takzvanej špinavej bomby, ktorú podľa neho Kyjev vyvíja. Spojené štáty a ďalšie západné krajiny ruské tvrdenia, odmietli a Moskvu obviňujú, že chce tieto obvinenia využiť na eskaláciu konfliktu na Ukrajine.

Price na otázku, či by Washington na použitie takzvanej špinavej bomby reagoval rovnako, ako pri použití atómovej bomby odpovedal, že v oboch prípadoch by to pre Rusko malo následky. "Či už (Rusko) použije špinavú bombu alebo atómovú bombu, vyjadrili sme sa veľmi jasne," povedal Price novinárom.

Takzvaná špinavá bomba je zbraň určená na kontamináciu veľkej oblasti rádioaktívnym materiálom. Pri jej použití nedochádza k jadrovému výbuchu, napísala agentúra AFP.