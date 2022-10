Ukrajinský premiér varoval pred migračnou krízou počas zimy: Bez elektriny a kúrenia by mohlo veľa ľudí zamrznúť

Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ v rozhovore pre nedeľné vydanie novín Frankfurter Allgemeine Zeitung varoval v súvislosti s nedávnymi ruskými náletmi na územie jeho krajiny pred ďalším prílevom vojnových utečencov. TASR správu prevzala v sobotu od agentúry DPA.

"Ak už na Ukrajine nebude žiadna elektrina, vykurovanie a voda, môže to spustiť novú migračnú vlnu cunami," povedal Šmyhaľ v rozhovore, ktorý pred zverejním mala k dispozícii DPA. Šmyhaľ obvinil Rusko, že útokmi na ukrajinskú civilnú infraštruktúru chce "uvrhnúť Ukrajinu do humanitárnej katastrofy". Počas blížiacej sa zimy by totiž mohlo na Ukrajine veľa ľudí zamrznúť.

Šmyhaľ preto požiadal o "mobilné zariadenia na výrobu elektriny a tepla", ako aj zariadenia na úpravu vody. Dodal, že pohonné hmoty do generátorov sú aktuálne stále dostupné, ale ak dôjde k rozsiahlym výpadkom dodávok elektriny a vykurovania, Ukrajina bude podľa neho potrebovať toho viac" vrátane "dodávok elektriny" zo Západu.