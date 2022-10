Povojnová obnova Ukrajiny bude veľkou úlohou na desaťročia, tvrdí Scholz: Ani EÚ na to stačiť nebude

Povojnová obnova Ukrajiny bude pre svetové spoločenstvo úlohou na desaťročia. V sobotu to uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz vo videoodkaze zverejnenom pred medzinárodnou konferenciou o obnove Ukrajiny v Berlíne, ktorá sa začne v utorok (25.10).

TASR prevzala správu z agentúry DPA. "(Povojnová) obnova bude veľká, veľká úloha... Budeme musieť veľa investovať, aby to dobre fungovalo," povedal Scholz. Zdôraznil, že Ukrajina a Európska únia to nedokážu sami. "Môže to dokázať len celé svetové spoločenstvo, ktoré teraz podporuje Ukrajinu," dodal.

Podľa jeho slov je "dôležité, aby sme nielen konkrétne určili, čo je potrebné urobiť, kde je potrebné investovať a ako sa dá organizovať obnova, ale aby sme sa zamysleli aj nad tým, ako môže byť takáto obnova financovaná medzinárodným spoločenstvom, mnoho rokov, dokonca desaťročí".

Scholz povedal, že spolu s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou preto na konferenciu pozvali aj členov skupiny G7. Nemecko v súčasnosti predsedá tomuto zoskupeniu siedmich najvyspelejších ekonomík sveta, ktorého členmi sú aj Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada, Spojené štáty a Británia, pripomína DPA.