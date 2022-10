Rusko podľa Zelenského zdržuje vývoz ukrajinského obilia: Ukrajina nemohla vyviezť 3 milióny ton

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko, že úmyselne zdržiava plavbu lodí, ktoré majú vyviezť do sveta obilie z ukrajinských prístavov, a umelo tak vytvorilo front, v ktorom je už na 150 plavidiel.

"Ruská brzda" podľa Zelenského zavinila, že Ukrajina nemohla vyviezť asi tri milióny ton obilia, ktoré by stačilo nakŕmiť desať miliónov ľudí. Ruským cieľom je podľa prezidenta prinútiť státisíce ľudí, aby ako migranti hľadali útočisko v Turecku a v Európe.

Ukrajina patrí medzi hlavných svetových exportérov obilia, od dodávok sú závislé niektoré chudobnejšie krajiny v Afrike a od Blízkeho východu. Na Ukrajinu podľa BBC pripadá 42 percent slnečnicového oleja, 16 percent kukurice a deväť percent pšenice predávaných na svetovom trhu. Na konci júla sa strany v Istanbule dohodli na podmienkach obnovy prepravnej trasy cez Čierne more. V Istanbule bolo vytvorené monitorovacie centrum, aby dohliadalo na plnenie týchto podmienok. Na základe dohody, ktorá mala platiť 120 dní, vyplávala prvá loď s nákladom ukrajinskej kukurice z Odesy 1. augusta.

"V týchto týždňoch sa situácia okolo exportu obilia čoraz viac vyhrocuje. Nepriateľ robí všetko pre to, aby spomalil náš vývoz potravín. Súdim, že Rusko týmito krokmi absolútne vedome rozdúchava potravinovú krízu, aby bola rovnako palčivá ako v prvom polroku, "povedal Zelenskyj vo večernom prejave podľa denníka Ukrajinska pravda. "K dnešnému dňu čaká viac ako 150 lodí v rade, aby splnili zmluvné záväzky o dodávkach našej poľnohospodárskej produkcie. Je to umelý front. Vznikla len preto, že Rusko vedome zdržiava plavbu. Šéf štátu uviedol, že Rusko tak brzdí vývoz poľnohospodárskych výrobkov do Egypta, Tuniska, Alžírska, Maroka, Libanonu, Iraku, Číny, Bangladéša a Indonézie. "Naši partneri, OSN, Turecko a ďalší, boli plne informovaní o tejto situácii," dodal.

"Ruská brzda" podľa Zelenského spôsobila, že Ukrajina nemohla vyviezť asi tri milióny ton obilia, ktoré by stačilo nakŕmiť desať miliónov ľudí. "Rusko robí všetko pre to, aby sa aspoň státisíce týchto ľudí stali vynútenými migrantmi, ktorí budú hľadať útočisko v Turecku či v štátoch Európskej únie, inak zahynú hlady. Musíme s partnermi urobiť všetko, aby sa dohoda o exporte obilia nielen zachovala, ale aby fungovala na sto percent," zdôraznil šéf ukrajinského štátu. Kvôli ruskej agresii bolo v ukrajinských prístavoch podľa Kyjeva zablokovaných na 20 až 25 miliónov ton obilia. Niektoré prístavy zaminovali ukrajinské jednotky kvôli obavám z vylodenia ruských jednotiek, prepravnú trasu ohrozovali aj operácie ruského námorníctva.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan novinárom povedal, že nevidí prekážky pre predĺženie júlovej dohody, vďaka ktorej bolo podľa neho vyvezených osem miliónov ton obilia. "Neexistuje žiadna prekážka pre predĺženie exportnej dohody. Videl som to pri rozhovoroch, ktoré som včera večer viedol s (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským, a tiež pri rozhovoroch, ktoré som (minulý týždeň) viedol s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom, "citovala Erdogana televízia NTV.