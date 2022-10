Lukašenko tvrdí, že sa nezapojí do bojov na Ukrajine: Bielorusko žiadnu vojnu nepotrebuje

Bieloruský líder Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že jeho krajina sa neplánuje zapojiť do konfliktu na Ukrajine.

Bielorusko podľa neho žiadnu vojnu nepotrebuje, informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva TASR. "Nikam sa nechystáme. Žiadnu vojnu tu dnes nemáme. A žiadnu ani nepotrebujeme," vyhlásil Lukašenko počas inšpekcie dronov bieloruskej výroby vo vojenskom stredisku na západe krajiny.

Bielorusko je podľa neho pripravené svoje drony predávať "každému, kto ich bude chcieť kúpiť", ale nemá v úmysle poslať ich na Ukrajinu. "Nebolo by žiaduce, aby boli použité na Ukrajine. Veď Ukrajinci sú vlastne naši," povedal Lukašenko, ktorého režim je závislý od politickej a finančnej podpory Kremľa.

Lukašenko vo februári umožnil, aby sa Bielorusko stalo jedným z východiskových bodov masívnej ruskej invázie na Ukrajinu. V Bielorusku sa v poslednej dobe začali opäť sústreďovať veľké počty ruských vojakov a techniky, čo vyvolalo obavy z možného otvorenia nového frontu voči Ukrajine.

Alexandr Lukašenko nedávno obvinil Ukrajinu, že pripravovala útok voči Bielorusku, a ohlásil vytvorenie spoločnej bielorusko-ruskej bojovej skupiny, ktorú bude tvoriť približne 85.000 vojakov. Ukrajinská armáda v piatok varovala, že ak sa Bielorusko priamo zapojí do vojny, bude na to náležite reagovať. Britské tajné služby sa domnievajú, že nasadenie ruských vojakov v Bielorusku je v skutočnosti len snahou o odvrátenie pozornosti. Kremeľ chce zrejme dosiahnuť len to, aby Ukrajina presunula na ochranu svojich hraníc s Bieloruskom časť svojich jednotiek, ktoré potom budú chýbať na iných úsekoch frontu.