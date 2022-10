Putin navštívil cvičisko: Z toho, čo mal pri sebe, vám prejde mráz po chrbte! Snaží sa zastrašiť Západ?

Domnieva sa televízia Sky News v piatkovej správe, na základe ktorej o tom informuje TASR. Šéfa Kremľa počas návštevy cvičiska sprevádzal ruský minister obrany Sergej Šojgu. Putin na zverejnených záberoch objíma vojakov a neskôr strieľa z pušky.

Na jednom z videí však v pozadí vidieť muža s kufríkom, o ktorom sa niektorí pozorovatelia domnievajú, že môže ísť o ruský jadrový kufrík známy ako čeget.

Vladimir Putin visited a training site for mobilised reservists in the Ryazan region, to the southeast of Moscow.



During the visit, the Russian president was filmed firing a sniper rifle.



