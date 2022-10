Ukrajina od štvrtka obmedzí spotrebu elektriny: Sieť zničili ruské útoky

Ukrajina začne od štvrtka obmedzovať spotrebu elektriny.

Oznámil to v stredu zástupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko po tom, ako útoky ruských rakiet a dronov zničili veľkú časť ukrajinskej elektrickej siete. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

"Nepriateľ dnes opäť zničil zariadenia na výrobu energie," povedal Tymošenko. Na platforme Telegram tiež informoval spoluobčanov, že "od 7.00 h do 23.00 h je potrebné minimalizovať spotrebu elektriny... a ak sa to nepodarí, mali by ste sa pripraviť na dočasné výpadky prúdu".

Ruské ministerstvo obrany v utorok potvrdilo, že ruská armáda útočí na "energetické systémy" na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj taktiež v utorok uviedol, že od 10. októbra do tohto utorka (18. 10.) bolo zničených 30 percent elektrární v krajine, čo prispelo k rozsiahlym výpadkom prúdu.