Americkí vojaci zostanú v Litve najmenej do roku 2026. V piatok to oznámil litovský minister obrany Arvydas Anušauskas po stretnutí so svojím americkým partnerom Lloydom Austinom v Bukurešti.

TASR informuje podľa správy agentúry AP. "Rozhodnutie predĺžiť prítomnosť rotujúceho práporu v Litve ukazuje, že USA berú bezpečnosť Pobaltia vážne... Posielame tým správu aj Rusku. Američania sú tu a nikam neodchádzajú," povedal Anušauskas. Putin sype vyhrážky: Ruský líder uvažuje nad radikálnym krokom Americká armáda nasadila v Litve v roku 2019 kontingent 500 vojakov na základe rotácie vojsk. Ďalší americkí vojaci posilnili Litvu krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu a rotácia práporu bola predĺžená, pripomína AP.