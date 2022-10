Putin vychválil svoje činy a prezradil plány: Aké budú jeho ďalšie kroky na Ukrajine?!

Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že Rusko neplánuje ďalšie "masívne" útoky na Ukrajinu a jeho cieľom nie je zničiť Ukrajinu.

Moskva podľa neho robí v "špeciálnej vojenskej operácii" všetko správne. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

"Teraz nie sú potrebné masívne útoky. Sú aj iné úlohy. Zatiaľ... Nedávame si za úlohu zničiť Ukrajinu," povedal šéf Kremľa na summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Kazachstane.

To, čo sa momentálne deje nie je príjemné, uviedol Putin. Ak by vo februári nespustil útok na Ukrajinu, situácia by podľa neho bola rovnaká, no "podmienky pre Rusko by boli horšie". "Takže robíme všetko správne," dodal.

Mohutné ruské raketové útoky zasiahli v pondelok niekoľko ukrajinských miest a vážne poškodili energetickú infraštruktúru. Putin vyhlásil, že išlo o odplatu za "teroristické" činy Kyjeva vrátane výbuchu, ktorý v sobotu poškodil Kerčský most medzi ruskou pevninou s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym.