Stoltenberg: Rusko vie, že jadrovú vojnu nevyhrá, NATO ju nechce

Rusko vie, že nemôže vyhrať jadrový konflikt a prípadné nasadenie jadrových zbraní na Ukrajine bude mať pre neho vážne následky.

Po rokovaní ministrov obrany Severoatlantickej aliancie to povedal generálny tajomník Jens Stoltenberg. Podľa neho sú teraz "extrémne vzdialené" okolnosti, za ktorých by svoj jadrový arzenál nasadili spojenci v NATO. Americký minister obrany Lloyd Austin vyhlásil, že Spojené štáty sú stále pevne pripravené brániť celé územie NATO. Aliancia zároveň potvrdila, že na budúci týždeň usporiada pravidelné cvičenie vzdušných síl schopných niesť jadrové zbrane. Bude tiež pozorne monitorovať podobné manévre Ruska.

Ministri prebrali okrem iného aktuálny stav pripravenosti systémov jadrového odstrašenia, ktoré majú Rusko odradiť od jadrovej eskalácie vojny na Ukrajine. Po tom, ako ruská armáda v minulých týždňoch začala ustupovať ukrajinskej protiofenzíve, pritvrdil prezident Vladimir Putin rétoriku a vyhlásil mobilizáciu a nelegálnu anexiu štyroch oblastí na východe Ukrajiny. Moskva podľa neho odpovie na útoky na tieto regióny všetkými prostriedkami. "Rusko vie, že jadrovú vojnu nemožno vyhrať a nesmie sa začať... Ak Rusko použije akýkoľvek typ jadrových zbraní proti Ukrajine, bude to mať vážne následky," povedal Stoltenberg. O konkrétnej odpovedi aliancie nechcel hovoriť. Dodal, že ak by sa útok týkal priamo územia niektorého zo štátov NATO, odpoveďou by bola aktivácia článku päť zaväzujúceho všetkých členov ku kolektívnej obrane napadnutej krajiny.

Americkí predstavitelia dali opakovane najavo, že Rusko musí počítať s tvrdými následkami, ak na Ukrajine použije jadrové zbrane. Ako konkrétne by Washington zareagoval, ani oni nešpecifikovali. "Sme pripravení brániť každý centimeter územia NATO, ak a akonáhle to bude potrebné," povedal dnes Austin. Najdôležitejším posolstvom ministerskej schôdzky podľa neho bola rozhodnosť, s akou chcú aliančné krajiny poskytovať ďalšie zbrane Ukrajine, nech bude konflikt trvať akokoľvek dlho.

Stoltenberg po rokovaní zopakoval, že NATO monitoruje ruský jadrový arzenál a nezistilo žiadnu nebývalú aktivitu. Spojenci podľa neho neplánujú kvôli ruským hrozbám zrušiť či odložiť každoročné cvičenie síl jadrového odstrašenia, do ktorého sa tento rok majú počas týždňa zapojiť lietadlá armád 14 krajín tridsaťčlennej vojenskej organizácie. Zrušenie manévrov by "vyslalo zlý signál" Moskve, povedal Stoltenberg.

Krátko po aliančnom cvičení má v pláne podobné pravidelné manévre aj Rusko. NATO sa podľa Stoltenberga neobáva, že by ich mohlo využiť na prípravu nečakaného útoku, bude však ich priebeh pozorne sledovať.

Okrem Spojených štátov disponujú z aliančných krajín jadrovými zbraňami aj Británia a Francúzsko.