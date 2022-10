Vojna zmenila životy miliónom Ukrajincom: OSN zverejnila smutnú štatistiku

Z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie utieklo 7,7 milióna ľudí.

Vyplýva to z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorých 4,2 milióna utečencov získalo v niektorej z európskych krajín dočasnú ochranu. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uvádza, že kvôli vojne muselo opustiť svoje domovy ďalších sedem miliónov ľudí, ktorí však zostali na Ukrajine. Z tých, ktorí utiekli za hranice aj na bezpečnejšie miesta na Ukrajine, sa do konca augusta domov vrátilo zhruba šesť miliónov ľudí.

UNHCR uvádza okrem iného to, koľko ľudí prekročilo od začiatku konfliktu ukrajinské hranice do niektorej zo susedných krajín - priechodov hraníc zaznamenal úrad 11,1 milióna. V opačnom smere - teda na Ukrajinu - cez hranice od februára prešlo 6,7 milióna ľudí. Nedá sa však s určitosťou určiť, kedy sa utečenci vracajú natrvalo a kedy iba dočasne.

Najviac ukrajinských utečencov registruje Poľsko, kde ich je podľa UNHCR 1,4 milióna. Nemecké úrady evidujú zhruba jeden milión utečencov z Ukrajiny, Česko 442.000. Vyše 100.000 ľudí z Ukrajiny dorazilo tiež do Talianska, Británie, Turecka, Španielska, Talianska a Francúzska. Ruské úrady tvrdia, že zaznamenali na 2,8 milióna utečencov z Ukrajiny, nie je ale jasné koľko z nich cez Rusko zamierilo do ďalších európskych krajín a koľko bolo do Ruska zavlečených násilím z okupovaných území.