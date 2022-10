Rusko používa svoje drahé rakety vo vojne na Ukrajine: Za deň „vystrelilo“ takúto gigantickú sumu

Rusko v pondelok vypálilo na Ukrajinu rakety za pol miliardy eur. A pokračuje v ostreľovaní ďalej. Pritom už predtým sa aj v samotnom Rusku ozývali hlasy, že ostreľovanie ukrajinskej infraštruktúry znamená, že drahé rakety budú chýbať pri vojenských operáciách.

Ruskému vojnovému úsiliu by podľa tamojších odborníkov prospelo, ak by presnými raketami ničilo ukrajinské sklady munície a centrá velenia. To sa však Rusom nedarí. Drahými strelami tak plytvajú na civilné ciele. Iste, ničenie elektrární narobí Ukrajincom problémy, ale armádu na fronte nijak neovplyvní. A zásahy detského ihriska, obytných panelákov a lávok pre peších už vôbec nie.

Po tom, čo v pondelok vystrelili okolo 90 rakiet na mestá po celej Ukrajine, pokračovalo ostreľovanie aj v utorok, no v menšom rozsahu. Zasiahnuté boli Záporožie, Odesa a tepelná elektráreň pri Vinnycji. Zaujímavé je, že na Záporožie vystrelili 12 rakiet zo systému S-300. Tie sú určené na boj proti lietadlám, no všetky ruské rakety zem-vzduch sú v prípade potreby schopné aj útokov zem-zem. Je to však skutočne len núdzové opatrenie, ak nie sú k dispozícii iné rakety.