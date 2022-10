Ukrajina označila Rusko za teroristický štát: Nedávnymi útokmi odhalili svoju pravú tvár!

Ukrajina na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN vyzvala svetové spoločenstvo, aby odsúdilo nedávny pokus Ruska o anektovanie ďalšieho ukrajinského územia.

Ukrajinský veľvyslanec pri OSN Serhij Kyselycia označil Rusko za teroristický štát. Ruské sily dnes vykonali rozsiahle raketové a letecké útoky na ukrajinské mestá vrátane Kyjeva, čím vyvolali pobúrenie v mnohých krajinách.

"Celý svet znovu uvidel pravú tvár teroristického štátu, ktorý zabíja našich ľudí," podčiarkol Kyselycia. Dnešné ruské útoky proti ukrajinským civilným cieľom a energetickej infraštruktúre si podľa ukrajinských predstaviteľov vyžiadali životy najmenej 14 civilistov a zranili 97 ľudí.

Členské štáty OSN sa dnes zišli na mimoriadnom zasadnutí v New Yorku, kde od 15.00 h miestneho času (21.00 h SELČ) prerokujú rezolúciu odsudzujúcu ruskú anexiu ukrajinského územia. O rezolúcii bude podľa očakávaní 193 členských štátov hlasovať na konci zasadnutia. To by sa vzhľadom na veľký počet rečníkov mohlo pretiahnuť až do stredy, podotkla agentúra DPA.

Moskva na konci septembra ohlásila pripojenie viacerých ukrajinských území, nad ktorými sa jej počas invázie do susednej krajiny podarilo získať kontrolu. Ide o časť Záporožskej, Chersonskej, Doneckej a Luhanskej oblasti. Pripojenie zdôvodnila výsledkami hlasovania, ktoré predtým v daných častiach Ukrajiny narýchlo zorganizovala. Väčšina sveta tieto hlasovania neuznala a Kyjev aj Západ ho považujú za nezákonné.

Rusko na Valnom zhromaždení neuspelo s pokusom presadiť, aby sa o rezolúcii týkajúcej sa anexe ukrajinského územia hlasovalo tajne. Rezolúcie Valného zhromaždenia nie sú na rozdiel od rezolúcií Prijatých Bezpečnostnou radou OSN záväzné. Nadchádzajúce hlasovanie je ale vnímané ako test nálady vo svete v kontexte vojny na Ukrajine.