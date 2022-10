Krvavá pomsta! Rusi vystrelili na ukrajinské mestá najmenej 90 rakiet: Neštítili sa pred ničím

„Je to teroristický útok,“ vyhlásil Putin o výbuchu mosta na Krym a vzápätí nariadil bombardovanie ukrajinských miest. Kyjev tak zažil najhoršie ostreľovanie za niekoľko mesiacov. Rusi vystrelili na Ukrajinu počas dňa najmenej 90 rakiet.

Ak je toto odveta za zničenie mosta, tak za čo bola odveta predtým? Kyjev bol totiž bombardovaný od začiatku ruskej agresie. Navyše, most na Krym má obrovský strategický význam. Išli po ňom všetky vojská, ktoré 24. februára napadli juh Ukrajiny, a prechádzajú ním aj posily, palivo a munícia pre ruské jednotky, ktoré okupujú Chersonskú a Záporožskú oblasť. A sú to práve Rusi, ktorí spravili pri ostreľovaní strategických mostov precedens - v apríli a v máji opakovane útočili na most Zatoka ponad ústie Dnestra pri Odese.

A čo napadli Rusi teraz ako pomstu za výbuch tohto mosta? Cieľom bola najmä energetická infraštruktúra tak, aby obyvatelia miest ostali bez elektriny a bez vody. Opakovane však zasiahli aj také ciele ako detské ihrisko či budovu nemeckého konzulátu. Na Ukrajinu útočili strelami Kalibr odpaľovanými z mora a tiež iránskymi samovražednými dronmi. Približne polovicu striel ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila. Rusi však zámerne útočili z takých smerov, aby obišli obranu, ktorá je sústredená najmä proti hrozbám z východu a juhovýchodu.