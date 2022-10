Testuje Rusko potajomky zbraň súdneho dňa? Hovorca Kremľa zaryto mlčí

Rusko sa nechce zúčastňovať na "rétorických cvičeniach" o jadrových zbraniach, do ktorých sa teraz pustili západné médiá a politici, uviedol v utorok na brífingu hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Informovala o tom agentúra Reuters. Peskov tak reagoval na žiadosť jedného novinára o vyjadrenie k článkom v západných médiách, podľa ktorých sa Rusko chystá dokázať svoju pripravenosť použiť zbrane hromadného ničenia vykonaním jadrových testov na hraniciach Ukrajiny, respektíve v Čiernom mori. Reuters pripomína, že na predchádzajúcich brífingoch Peskov zvykol pri podobných otázkach novinárov odkázať na ruskú doktrínu o použití jadrových zbraní.

Podľa pondelkového článku v britskom denníku The Times Severoatlantická aliancia varovala svojich členov, že ruský prezident Vladimir Putin sa chystá demonštrovať svoju ochotu použiť jadrové zbrane uskutočnením jadrového testu na ukrajinských hraniciach. Noviny s odvolaním sa na poľského vojenského analytika Konrada Muzyku tiež uviedli, že v centrálnej časti Ruska bol zaznamenaný pohyb vlaku, ktorého vypravenie súvisí údajne s 12. hlavnou správou ruského ministerstva obrany, zodpovednou za jadrové zbrane.

Použitie jadrových zbraní na bojisku by podľa Muzyku bolo pre Rusko spojené so značným rizikom: zbraň by mohla zlyhať a zasiahnuť a zamoriť niektoré z ruských pohraničných miest, ako je napríklad Belgorod. Taliansky denník La Repubblica zasa v nedeľu informoval, že aliancia NATO rozposlala svojim členským štátom správu tajnej služby o pohybe jadrovej ponorky K329-Belgorod. Tá sa presunula do vôd Severného ľadového oceánu, pričom by mohla po prvý raz otestovať jadrové supertorpédo Poseidon, označované aj ako "zbraň súdneho dňa". Talianske ministerstvo obrany sa k tejto záležitosti odmietlo vyjadriť a Severoatlantická aliancia na žiadosť Reuters o komentár zatiaľ tiež nereagovala.

Agentúra Reuters pripomenula, že keď Putin 21. septembra oznamoval prvú mobilizáciu ruských vojenských záložníkov od druhej svetovej vojny a podporil plán na anexiu rozsiahlych území Ukrajiny, adresoval Západu aj varovanie, že neblufuje, keď hovorí, že na obranu Ruska je pripravený použiť jadrové zbrane.

Na základe počtu jadrových hlavíc je Rusko najväčšou jadrovou mocnosťou na svete: podľa federácie amerických vedcov má Rusko vo výzbroji 5977 jadrových hlavíc, zatiaľ čo Spojené štáty ich majú 5428 kusov. Podľa denníka The Times sa riziko, že Rusko použije jadrové zbrane, zvýšilo po tom, čo jeho armáda v poslednom čase zažíva vojenské neúspechy na bojiskách Ukrajiny.