K ukrajinskej armáde sa pridali už stovky učiteľov: Podľa premiéra je to skvelý príklad služby ľudu

Do ukrajinskej armády vstúpilo od začiatku ruskej invázie z 24. februára už približne 900 učiteľov. Povedal to v nedeľu ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, pričom túto skutočnosť označil za skvelý príklad ich "služby ľudu". Informoval o tom denník The Guardian.

Ukrajinský premiér sa takto vyjadril na výročnom udeľovaní cien pre najlepších ukrajinských učiteľov. Od začiatku invázie bolo už podľa jeho slov na Ukrajine zničených či poškodených približne 3000 škôl, zatiaľ čo ďalších 1200 sa nachádza v oblastiach okupovaných Ruskom. Ruské drony iránskej výroby znovu útočili: Zasiahli mesto blízke prezidentovi Zelenskému! Šmyhaľ však zdôraznil, že vzdelávací proces v krajine aj napriek tomu pokračuje, a to práve vďaka učiteľom, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojho poslania. Učiteľom vyslovil vďaku a dodal, že ukrajinské úrady robia všetko pre to, aby zaistili pokračovanie i bezpečnosť výučby.