Ruskí vojaci sú v obkľúčení: Pri vstupe do mesta Lyman vztýčili ukrajinskú vlajku

"Ruské zoskupenie blízko Lymanu je obkľúčené," potvrdil hovorca pre východné velenie ukrajinských síl Serhij Čerevatyj, ktorého citovala ruská agentúra Interfax. Čerevatyj predtým uviedol, že v oblasti sa nachádza "približne 5000 - 5500" ruských vojakov.

Lyman is completely encircled. All the Russians who didn't manage to flee are trapped. 🇺🇦



Annexation, they said? Including DPR as one of the subjects of Russian Federation? pic.twitter.com/u0JoLBTpSd