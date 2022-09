Mladý Rus postrelil vojenského komisára: Na Ukrajine mi zomrel najlepší priateľ! Aký osud ho čaká?

Mladík identifikovaný ako Ruslan Zinin začal v pondelok strieľať v priestoroch, kam sa dostavili muži predvolaní v rámci vyhlásenej mobilizácie. Zinin pritom mieril a postrelil vojenského komisára, ktorého následne v kritickom stave previezli do nemocnice, kde sa podrobil operácii.

📹 In #Russia, a 25 y.o. man Ruslan Zinin from Ust-Ilimsk (Irkutsk Oblast) shot a military commissar at an enlistment office.

Before opening fire, he said that everyone will go home, except for him and the commissar, who is currently in intensive care.

Video: Operatyvnyi ZSU TG pic.twitter.com/Ia5UOociQy