Maďarský premiér Orbán: Protiruské sankcie sa obrátili proti Európe

Maďarsko by sa malo pripraviť na zdĺhavú vojnu na susednej Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý zároveň kritizoval sankcie Európskej únie uvaľované na Rusko.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Orbán, ktorého vláda čelí prudko stúpajúcej inflácii a hroziacej hospodárskej recesii, vyzval na prímerie na Ukrajine a uviedol, že protiruské sankcie škodia európskej ekonomike. "Môžeme povedať, že v dôsledku sankcií sa európsky ľud stal chudobnejším a Rusko nepadlo na kolená... Táto zbraň sa obrátila proti nám, Európa si sankciami strelila do nohy," vyhlásil Orbán v parlamente. "Čakáme na odpoveď, celá Európa čaká na odpoveď z Bruselu na to, ako dlho budeme toto robiť," pokračoval maďarsky premiér s tým, že je na čase o sankciách hovoriť aj so Spojenými štátmi.

Podľa Orbána nie je žiadnym prekvapením, že v európskych krajinách padajú vlády. Podľa Reuters tak narážal na parlamentné voľby v Taliansku, v ktorých cez víkend zvíťazila strana Giorgie Meloniovej, ktorá sa zrejme postaví na čelo prvej talianskej vlády pod vedením krajnej pravice od druhej svetovej vojny.

Maďarský premiér ďalej uviedol, že jeho vláda bude iniciovať "národné konzultácie", v ktorých sa bude Maďarov pýtať na sankcie. Tento nástroj Orbán použil, aj keď sa snažil získať domácu podporu pre politiku svojej strany Fidesz týkajúcu sa práv homosexuálov alebo migrácie.

Orbán vedie dlhodobo spory s EÚ, pretože niektoré jeho politické rozhodnutia vníma Brusel ako nedemokratické. Maďarsko v súčasnosti rokuje s Európskou komisiou o uvoľnení financií z európskych fondov, ktoré boli zablokované z obáv o právny štát, vysvetľuje Reuters. "Ak nám bruselskí byrokrati nedajú tieto peniaze, na ktoré má Maďarsko nárok, tak získame tieto nevyhnutné fondy z iných finančných zdrojov," uviedol maďarský premiér s tým, že jeho krajina začala rokovať aj s "inými medzinárodnými partnermi".