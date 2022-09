Zarážajúce odhalenie: Financujú politické strany Rusi?! Poslanci žiadajú okamžité kroky

Skupina poslancov francúzskeho Národného zhromaždenia požiadala predsedníčku dolnej parlamentnej komory o zriadenie vyšetrovacieho výboru, ktorý sa bude zaoberať údajným ruským financovaním politických strán v krajine. Informovala o tom agentúra Reuters.

V liste adresovanom Yaël Braunovej-Pivetovej poslanci uviedli, že ich k tomuto kroku prinútilo nedávne odhalenie amerických spravodajských služieb, podľa ktorých Rusko zaplatilo stovky miliónov eur zahraničným politickým stranám "s cieľom ovplyvniť voľby".

Osem francúzskych poslancov, ktorí sú členmi strany Vpred! francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, tiež v tejto súvislosti poznamenalo, že krajne pravicová strana Národné združenie stále spláca úver, ktorý jej poskytli ruské banky. Líderkou krajnej pravice je Marine Le Penová.

"Tieto fakty jasne naznačujú ruskú snahu vložiť sa do francúzskej verejnej debaty. Vyšetrovací výbor by mal teda zistiť, či mali z ruského financovania prospech aj francúzske politické strany a ktoré to prípadne sú, "napísali zákonodarcovia.