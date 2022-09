Čo chystajú?! Rusi zbavili funkcie muža zodpovedného za armádnu logistiku: Desivé, kto ho nahradí!

Personálna zmena sa odohráva na pozadí pokračujúcej ruskej mobilizácie aj problémov so zásobovaním ruských vojsk bojujúcich na Ukrajine. Ministerstvo konkrétny dôvod generálovho odvolania neoznámilo. Uviedlo iba, že Bulgakov bol "uvoľnený v súvislosti s prechodom do inej funkcie". V pozícii námestníka pre "materiálno-technické zásobovanie ozbrojených síl" ho nahradí generálplukovník Michail Mizincev, ktorý figuruje ich na sankčných zoznamoch západných krajín kvôli svojej úlohe pri obliehaní Mariupolu, pri ktorej podľa odhadov zahynuli tisíce civilistov.

Remember him. This is Mikhail Mizintsev. He is leading the siege of Mariupol. It was he who ordered the bombing of a children's hospital, the drama theatre etc. He has huge experience of destroying cities in Syria. We’ll take care of the meeting him in the Hague#RussianWarCrimes pic.twitter.com/9mWzoCnofl