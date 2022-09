Medzi Putinom a najvyššími veliteľmi panujú nezhody: Prezident sa začal zapájať do vojnovej stratégie na Ukrajine

Ruský prezident Vladimír Putin sa v posledných týždňoch viac zapojil do strategického vojenského plánovania invázie na Ukrajine a odmietol žiadosti svojich veliteľov v teréne, aby sa mohli stiahnuť z dôležitého mesta Cherson na juhu krajiny.

S odvolaním sa na nemenovaných amerických predstaviteľov to napísal denník The New York Times (NYT). Stiahnutie z Chersonu by ruskej armáde umožnilo usporiadane odísť cez Dneper a ochrániť životy svojich vojakov aj vybavenie. Ústup by však bol zároveň ďalším ponižujúcim priznaním Putinovho neúspechu v invázii a priniesol by Ukrajine druhé veľké víťazstvo za mesiac, píše NYT s odkazom na ukrajinskú protiofenzívu v Charkovskej oblasti.

Cherson bol prvým veľkým mestom, ktoré padlo do rúk Rusov na začiatku ich vojenskej agresie. Zostáva tiež jedinou oblastnou metropolou pod kontrolou Moskvy. Putin sa podľa amerického denníka sústredí na víťazstvo za každú cenu a stal sa verejnejšou tvárou vojny, zatiaľ čo ruská armáda sa zdá byť v stále väčšom chaose.

Tento týždeň šéf Kremľa ohlásil čiastočnú mobilizáciu, ktorá má podľa verejných vyjadrení povolať do zbrane 300-tisíc ruských stredopoliarov. Moskva tento mesiac predviedla, že sa jej nedostáva vojakov, aby mohla pokračovať v ofenzíve, trpí nedostatkom vysoko presných zbraní a nie je schopná získať nadvládu nad ukrajinským nebom, píše denník.