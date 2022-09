V ukrajinských regiónoch sa začalo referendum o pripojení k Rusku: Pozrite, čo sa tam deje

S inou odpoveďou ako áno ani nepočítajú! V ukrajinských regiónoch, ktoré okupujú kremeľské vojská, sa začalo referendum o pripojení k Rusku. Hlasovanie prebieha pod dozorom vojakov.

Rusko si chce pripojiť nielen Doneckú a Luhanskú oblasť, čo deklarovalo na začiatku vojny, ale aj Záporožskú a Chersonskú. Ani jednu z nich plne neovláda a na ich území sa bojuje. Referendum má trvať do utorka, ale nikto nepochybuje, ako hlasovanie dopadne. V Chersone ľudia radšej nevychádzajú von a neotvárajú dvere, aby ich nenútili hlasovať. Po uliciach chodia organizátori referenda s urnami a so sprievodom vojakov a presviedčajú ľudí, aby vhodili lístok so svojím hlasom.

O ochranu ruskojazyčných ľudí však vôbec nejde. To by Putinove vojská nesmeli doteraz plošne bombardovať ruskojazyčné mestá. Na východe a juhu Ukrajiny sú ložiská plynu a iných surovín a vedie tadiaľ aj pozemná cesta na strategický polostrov Krym. To je jediné, čo Kremeľ zaujíma. Ak tieto oblasti vyhlási za ruské, bude môcť pri ukrajinskej ofenzíve tvrdiť, že bolo napadnuté jeho územie.