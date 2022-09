Synovi hovorcu Kremľa zavolali aktivisti: Jeho slová naštvú každého Rusa

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok podporil svojho syna Nikolaja po tom, čo ho opoziční aktivisti obvinili, že sa vyhýba mobilizácii – odmietol sa totiž podrobiť rozkazu a dostaviť sa na príslušné úrady.

Informovala o tom agentúra AFP. Stúpenci väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného zatelefonovali Nikolajovi Peskovovi, vydávajúc sa za náborových pracovníkov, pričom mu nariadili hlásiť sa na mobilizáciu. Hlas, ktorý podľa blogerov patril 32-ročnému synovi hovorcu Kremľa, to však odmietol s tým, že on to "vyrieši na vyššej úrovni". Videozáznam z tohto telefonátu sa vo veľkom zdieľa na sociálnych sieťach v Rusku.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov novinárom vo štvrtok povedal, že jeho syn mu o tejto konverzácii povedal. Ako dodal, nebol zverejnený celý prepis rozhovoru, čím naznačil, že zverejnená nahrávka bola vytrhnutá z kontextu. "Nesledujem materiály produkované tímom tohto väzňa," povedal Peskov, narážajúc na kritika Kremľa Navaľného, ktorý je vo väzení za údajné podvody. Podľa jeho spolupracovníkov sú obvinenia len zámienkou na umlčanie jeho aktivít.

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu v krajine ohlásil čiastočnú vojenskú mobilizáciu. Minister obrany Sergej Šojgu následne povedal, že povolaných môže byť zhruba 300.000 záložníkov. Lety z Ruska do susedných krajín sú na nasledujúce dni vypredané. Podľa agentúry Reuters ide o zjavný exodus ruských mužov spôsobilých na mobilizáciu.