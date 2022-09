Divočina v Rusku po vyhlásení mobilizácie: Čo sa to tam deje?! Zábery hovoria za všetko

Foto

Úrad pre nábor do armády a budova samosprávy, dve rôzne lokality v Rusku, sa v noci na štvrtok stali terčom útokov počas protestov proti mobilizácii vyhlásenej prezidentom Vladimirom Putinom. Vo štvrtok ráno o tom informovali noviny The Moscow Times, na ktoré sa odvolal webový portál britského denníka The Guardian.