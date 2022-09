Ocenený Kličko v Nemecku: Stále nedostávame to, čo potrebujeme! Čo prisľúbil Ukrajine Scholz?

TASR informuje na základe správy agentúry DPA. "Pomáhame s ťažkou vojenskou technikou, s muníciou, s výcvikom ukrajinských vojakov, pretože ich boj je aj naším bojom," povedal Scholz. Zdôraznil, že Nemecko bude Ukrajinu naďalej podporovať "spoľahlivo a tak dlho, ako to bude potrebné". Dodal, že Berlín bude pri koordinácii pomoci pre Kyjev naďalej spolupracovať s európskymi a medzinárodnými partnermi.

Volodymyr Klychko received the #German M100 Media Award on behalf of the people of #Ukraine for the courage and fortitude in the fight against the #Russian invasion.



Volodymyr Klychko is a former boxer and brother of #Kyiv mayor Vitaly Klitschko. pic.twitter.com/ivRwHDJcvC