USA udelili Lavrovovi víza, týkať sa bude cesty na Valné zhromaždenie OSN

Spojené štáty udelili víza ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, aby mohol budúci týždeň vycestovať na každoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (VZ OSN) v New Yorku.

Pre agentúru Reuters to v utorok uviedol nemenovaný zdroj z ruskej diplomacie. Moskva požiadala Washington o vydanie 56 víz pre členov ruskej delegácie smerujúcej na VZ OSN. Vyplýva to z listu, ktorý začiatkom septembra adresoval ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi. Podľa zdroja agentúry Reuters Spojené štáty schválili 24 žiadostí.

Nebenzia v liste uviedol, že Rusko požiadalo o víza aj pre posádku Lavrovovho lietadla. Zatiaľ nie je jasné, či ich USA udelili alebo či šéf ruskej diplomacie do New Yorku poletí komerčnou leteckou spoločnosťou. Americké ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne neodpovedalo na otázky agentúry Reuters. Valné zhromaždenie OSN sa začína v New Yorku 20. septembra.

Na základe dohody z roku 1947 o zriadení sídla OSN v Spojených štátoch sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby bol zahraničným diplomatom povolený vstup na americké územie. Washington však uvádza, že im môže víza zamietnuť pre dôvody súvisiace s bezpečnosťou, terorizmom a zahraničnou politikou.

OSN tento týždeň uviedlo, že rokuje s USA o vydávaní víz pre ruských diplomatov. Kremeľ v utorok uviedol, že si USA "neplnia svoje záväzky", keď odmietajú vydať víza celej ruskej delegácii. Spojené štáty začiatkom mesiaca uviedli, že berú vážne svoj záväzok hosťovskej krajiny OSN, avšak vízové záznamy sú podľa amerického zákona tajné, a preto ich nemožno komentovať. Rozkol vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom nastal po februárovej ruskej invázii na Ukrajinu, pripomína Reuters.