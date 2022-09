Ruská armáda utrpela značné straty v Charkove: Ukrajinci sa radujú, urobili významný pokrok

Štáb tiež upozornil, že stále trvá nebezpečenstvo raketových útokov v celej krajine. Analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) odhadujú, že Ukrajinské sily v nasledujúcich 48 hodinách obsadia mesto Izjum, ak tak ešte neurobili.

"Oslobodenie Izjumu by bolo najvýznamnejším ukrajinským vojenským úspechom od víťazstva v bitke o Kyjev v marci," píše ISW. Ukrajina spätné dobytie významného dopravného uzla Izjumu oficiálne nepotvrdila. Moskva v sobotu informovala, že z mesta sťahuje svoje jednotky.

Britská vojenská rozviedka v pravidelnej správe o situácii na Ukrajine napísala, že ukrajinské sily za posledných 24 hodín urobili významný pokrok v Charkovskej oblasti. Boje podľa nej pokračujú v okolí Izjumu i ďalšieho strategicky významného mesta Kupjansk.

