Veľvyslankyňa USA: Rusi násilím deportovali do Ruska stovky tisíc Ukrajincov

Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu násilím deportovalo stovky tisíc Ukrajincov do odľahlých oblastí Ruskej federácie.

V stredu to vyhlásila veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Linda Thomasová-Greenfieldová. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Vysídľovanie ukrajinského obyvateľstva zaznamenali viacerí novinári aj ľudskoprávne organizácie. Civilné obyvateľstvo bolo podľa nich nútené vycestovať do Ruska či tých oblastí Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou ruských jednotiek.

Thomasová-Greenfieldová pre americkú rozhlasovú stanicu NPR uviedla, že rozsah transportov je obrovský. Niektorých ľudí vraj Rusi prevážajú takmer až k hraniciam so Severnou Kóreou. "Máme dôkazy, že Rusko vysídlilo stovky tisíc ukrajinských občanov vrátane detí," povedala veľvyslankyňa. Dodala, že vysídlené osoby Rusi vypočúvajú, zadržiavajú a nútene deportujú. Podľa nej sa takýmto spôsobom Rusko snaží potlačiť ukrajinský odpor. Thomasová-Greenfieldová zároveň požiadala o to, aby mali OSN a ľudskoprávne organizácie prístup do táborov, kde Rusi držia zajatých Ukrajincov.

Moskva opisuje ukrajinských obyvateľov, ktorí prichádzajú do Ruska, ako utečencov, o ktorých sa náležite stará. Ukrajinskí predstavitelia v auguste obvinili Moskvu z organizovania protizákonných hromadných adopcií detí, ktoré odvážajú z okupovaných oblastí Ukrajiny do Ruska. Viac ako 1000 detí z Mariupola a iných miest na juhu Ukrajiny, ktoré sú okupované ruskými inváznymi jednotkami, bolo údajne "ilegálne prevezených do Ťumeňa, Irkutska, Kemerova a Altajského kraja na Sibíri".