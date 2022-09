Tvrdý úder! V Berďansku vyhodili do vzduchu auto proruského vojenského veliteľa: V akom je stave?

Arťoma Bardina, ktorého do funkcie vymenovali ruské úrady, hospitalizovali vo vážnom stave na jednotke intenzívnej starostlivosti, informovali podľa BBC ruské médiá.

Podľa nich k incidentu došlo neďaleko radnice. Po výbuchu auta vypukla údajne asi hodinu trvajúca prestrelka, v ktorej boli použité aj automatické zbrane.

Russia's so-called "commandant of #Berdyansk" Artyom Bardin's car was blown up near the draft office, "he's in a serious condition in the hospital now", a Russian TG channel says - I wonder what kind of condition it can be when his car looks like this https://t.co/YAJSLZ2Qs0 pic.twitter.com/vdyDlNCdNP