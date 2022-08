Zelenského poradca schladil svet: Nemajte veľké očakávania! Ukrajinci sa pripravujú na ťažké chvíle

Ľudia by nemali očakávať rýchle víťazstvá Ukrajiny proti ruským vojakom počas protiofenzívy, pretože Kyjev nechce obetovať príliš veľa svojich vojakov. Upozornil na to v stredu poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Oleksij Arestovyč.

Vicepremiérka Iryna Vereščuková vyzvala ľudí z oblasti bojov na juhu a východe Ukrajiny na odchod pred príchodom chladného počasia. "Je to veľmi pomalý proces, pretože si vážime ľudí, pretože potrebujeme, aby sa čo najviac Ukrajincov vrátilo domov," citovala Arestovyča agentúra Reuters.

"Nenastane rýchly úspech, rýchly úspech vždy znamená veľa krvi," povedal poradca v rozhovore zverejnenom na portáli YouTube. Kyjev tento týždeň ohlásil začatie južnej protiofenzívy, ktorej cieľom je znovudobytie okupovaných území. V Chersonskej oblasti už zjavne ukrajinská armáda zaznamenala prvé úspechy.

Ukrajinská vláda medzitým vyzvala ľudí z oblastí bojov na východe a juhu Ukrajiny, aby ešte pred začiatkom chladného obdobia utiekli. "Naliehavo vyzývam na evakuáciu z Doneckej, Chersonskej, Záporožskej a časti Charkovskej oblasti pred nástupom chladného počasia," povedala v stredu Vereščuková v ukrajinskej televízii.

"Kto môže, mal by pozvoľna plánovane odcestovať," dodala vicepremiérka. Nikomu vraj tiež neradí vracať sa do týchto oblastí pred príchodom budúcej jari, a to aj keby bol vyriešený problém s dodávkami tepla.

Ukrajinská vláda počíta s ťažkou zimou v dôsledku napadnutia Ruskom. Dodávky tepla, elektriny a vody budú v niektorých častiach krajiny kvôli poškodenej infraštruktúre nefunkčné alebo budú možné len v obmedzenej miere.