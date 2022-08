Sirény, strach a Rusi: Veľmi smutné, čo čaká ukrajinské deti! Spoveď riaditeľa školy neďaleko frontu

Päť metrov pod zemou riaditeľ Mychajlo Aljochin chystá poslednej veci v kryte svojej školy v Kyjeve, kde jeho žiaci budú tráviť čas, ak sa rozozvučia sirény.

Deti vo veku od šesť do 16 rokov sa do tried vrátia vo štvrtok, keď na Ukrajine začína školský rok, napísala agentúra AFP. Kryt, ktorý bol predtým šatňou, už odskúšala vojna. V prvých týždňoch konfliktu tam žilo 60 ľudí. Teraz sa tam na ploche 300 metrov štvorcových zmestí až 600 ľudí.

"V momente, keď sa spustia sirény, naši zamestnanci ihneď zídu do krytu so žiakmi, a to nezávisle od toho, čo práve robili. Pokiaľ to bude možné, budú v tom pokračovať, "uviedol riaditeľ školy. Napriek strohým podmienkam dúfa, že sa na začiatku školského roka dostaví aspoň tretina zo 460 žiakov školy.

V roku 2021 bolo na celej Ukrajine zhruba 4,2 milióna žiakov. Vyše dva milióny detí ale utiekli do zahraničia a ďalšie tri milióny zostali na Ukrajine, ale museli opustiť svoje domovy, uviedol Detský fond OSN (UNICEF). V Kyjeve, ktorý je teraz ďaleko od frontu, sa čaká návrat do lavíc 132.000 detí, uviedol starosta mesta Vitalij Kličko.

V súkromnej škole, ktorú vedie Aljochin a ktorej názov z bezpečnostných dôvodov agentúra AFP nezverejnila, sa zamestnanci chystajú na dva scenáre. Pri prvom sa vyučovanie uskutoční "na povrchu" zhruba desať metrov od vchodu do krytu. Druhý scenár počíta s vyučovaním v podzemí, ak bude vyhlásený poplach, čo sa deje takmer každý deň.