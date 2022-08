Napätie v Záporoží eskaluje: Rusi vypracovali evakuačný plán pre prípad havárie

Okupačné úrady vypracovali evakuačný plán obyvateľov pre prípad havárie v Záporožskej jadrovej elektrárni, povedal ruskej agentúre RIA Novosti šéf okupačnej správy v Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij.

Z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe, ktorú od začiatku marca okupujú ruské jednotky, sa v posledných dňoch vzájomne obviňujú obe znepriatelené strany. Ukrajinská spoločnosť Enerhoatom v sobotu varovala pred vysokým rizikom úniku rádioaktívnych látok v dôsledku pokračujúceho ruského ostreľovania. Ruské ministerstvo obrany naopak obvinilo z ostreľovania elektrárne a priľahlého mesta Enerhodar ukrajinskej jednotky.

"V súčasnosti Záporožská jadrová elektráreň funguje v normálnom režime a úroveň radiácie je v norme. Ale poznáme bezohľadnosť a neľútostnosť kyjevského režimu k ľuďom, ktorých verejne označuje za svojich občanov, a tak sme sa pochopiteľne pripravili na akýkoľvek vývoj situácie. Preto sme vypracovali evakuačný plán obyvateľstva pre prípad, že to bude nevyhnutné," povedal Moskvou dosadený gubernátor.

Ukrajinskí zamestnanci elektrárne obviňujú ruských vojakov z psychologického aj fyzického nátlaku, pripomenula stanica BBC na svojom ruskojazyčnom webe.

Na inšpekciu elektrárne sa chystajú experti Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) už začiatkom budúceho týždňa, tvrdí to denník The Wall Street Journal, ktorý s odvolaním sa na informované zdroje oboznámené s vývojom rokovaní o prístupe do zariadenia informoval o prelome v rozhovoroch. O podrobnostiach sa však podľa neho ešte rokuje.