Británia daruje Ukrajine kľúčové zariadenie: V Čiernom mori bude veľkým prínosom

Británia daruje Ukrajine diaľkovo ovládané prístroje, ktoré Kyjevu poslúžia na vyhľadávanie a zneškodňovanie ruských námorných mín. Oznámilo to britské ministerstvo obrany.

Okrem toho Británia zaistí aj výcvik ukrajinských námorníkov na obsluhu týchto zariadení, napísala agentúra Reuters. Časť z nich už výcvik začala. Šesť "miniponoriek" má Kyjevu uľahčiť vyčistenie pobrežia od ruských výbušných zariadení. Prístroje väčšinou operujú v plytkých vodách a môžu dosiahnuť hĺbku až 100 metrov. Tri zariadenia Británia poskytne zo svojich skladov, ďalšie tri musia ešte len objednať u výrobcov.

Britské ministerstvo obrany tvrdí, že Rusko zamínovalo časť ukrajinského pobrežia, aby sťažilo námornú dopravu do Ukrajiny. To napríklad skomplikovalo prepravu poľnohospodárskych komodít cez Čierne more. "Nesmieme dopustiť, aby uspel cynický pokus Ruska držať ako rukojemníkov svetové dodávky potravín," uviedol britský minister obrany Ben Wallace.

Obnovu prepravy poľnohospodárskych komodít umožnili dohody uzavreté Ukrajinou, Ruskom, Tureckom a OSN. Za prvé štyri augustové týždne z ukrajinských prístavov vyplávali lode s nákladom jedného milióna ton obilia a ďalšej poľnohospodárskej produkcie. Kyjev by ale mesačný objem vývozu chcel strojnásobiť.

Británia patrí medzi krajiny, ktoré Ukrajine dodali najviac zbraní a vojenského zariadenia od začiatku ruskej invázie. Londýn navyše spustil výcvikový program, ktorým by malo podľa plánov prejsť 10-tisíc ukrajinských vojakov.