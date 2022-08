Ukrajina slávi Deň nezávislosti, do krajiny nečakane zavítal aj Boris Johnson: Tvrdý odkaz Putinovi

"U Ukrajincov sa prejavuje silná vôľa k odporu. A toto (šéf Kremľa Vladimir) Putin nepochopil," povedal Johnson novinárom v Kyjeve. Informovala o tom agentúra AFP.

Dosluhujúci predseda britskej vlády zdôraznil, že obyvatelia Ukrajiny vo vojne s Ruskom bojujú len o svoje právo žiť v mieri a slobode. Vyjadril preto presvedčenie, že ich zápas bude napokon úspešný.

Ukrajinci si každoročne 24. augusta pripomínajú deklaráciu o vyhlásení nezávislosti Ukrajiny od Sovietskeho zväzu, ktorú parlament v Kyjeve schválil v roku 1991.

What happens in Ukraine matters to us all.



That is why I am in Kyiv today.



That is why the UK will continue to stand with our Ukrainian friends.



I believe Ukraine can and will win this war. pic.twitter.com/FIovnqJGTS