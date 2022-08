Vojnou skúšaná Ukrajina už vzdoruje Rusom pol roka: Ako sa hrozivý konflikt skončí?

Rýchle obsadenie Kyjeva, zvrhnutie ukrajinského vedenia a postupné ovládnutie celej krajiny.

Tak si predstavovali vojnu na Ukrajine vojenskí plánovači v Moskve, zatiaľ čo svet sa v prvých dňoch ruskej agresie obával tretej svetovej vojny a jadrového konfliktu. Nič z toho sa zatiaľ nenaplnilo a dnes už ide skôr o to, akú časť Ukrajiny sa Rusku podarí odkrojiť, pričom Ukrajinci hovoria o prechode do protiútoku. Práve dnes je presne šesť mesiacov odvtedy, čo prvýkrát padli rakety na ukrajinské územie. Kedy možno očakávať koniec vojny?

Situácia pre Ukrajinu vyzerá podľa odborníkov momentálne oveľa priaznivejšie. „Som optimista a myslím si, že tá najpravdepodobnejšia možnosť je, že sa snáď Ukrajincom podarí do konca roka oslobodiť Cherson, teda pravobrežnú Ukrajinu. Robiť predikcie do budúceho roka je teraz naozaj zložité, do veľkej miery to bude závisieť aj od toho, ako sa poponáhľajú Rusi s miestnymi referendami, teda skôr s paródiami na referendá, na obsadených územiach,“ myslí si analytik Ústavu medzinárodných vzťahov v Prahe Matúš Halás.

„Rusi stoja pred situáciou, že pokiaľ sa im nepodarí doplniť vojská vo východnom smere, teda pokiaľ sa im nepodarí pripraviť, vycvičiť a stmeliť vojská 3. armádneho zboru, tak budú musieť prejsť k ďalšiemu kroku, ktorým zrejme bude rozsiahlejšia mobilizácia vojakov na území Ruska,“ predpokladá bývalý generál českej armády Jiří Šedivý.

„V každom prípade, Rusko použije všetky dostupné prostriedky na to, aby bola splnená prinajmenšom úloha obsadenia Doneckej oblasti, a pravdepodobne aj južných území smerom na Odesu a Podnestersko. V takomto momente Rusi začnú rokovať a v tejto fáze bude nevyhnutne potrebné prijať zásadné rozhodnutia na strane Ukrajiny, Ruska, ale tiež na strane našich demokratických štátov,“ dodáva exšéf českej armády