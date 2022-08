Ďalšie problémy: Gazprom opäť zastaví dodávky plynu do Európy

Dodávky ruského plynu hlavným plynovodom Nord Stream 1 do Nemecka sa kvôli údržbe opäť zastavia, a to od 31. augusta do 2. septembra.

Oznámila to ruská plynárenská spoločnosť Gazprom, nad ktorou má kontrolu Kremeľ. Po dokončení prác, ak nenastanú žiadne technické problémy, bude preprava plynu obnovená na súčasnú zníženú úroveň 33 miliónov metrov kubických denne, dodal podľa agentúry Reuters Gazprom. Ruský podnik oznámil, že s ním na údržbe kompresorovej stanice Portovaja, ktorá je súčasťou plynovodu Nord Stream 1 a nachádza sa blízko fínskych hraníc, bude spolupracovať nemecká firma Siemens Energy. Nord Stream 1 prepravuje plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora a je hlavnou trasou pre dodávky ruského plynu do Európskej únie. Situácia okolo dodávok ruského plynu sa skomplikovala, keď Rusko vo februári začalo útok na Ukrajinu a Európska únia v odvete prijala sériu protiruských sankcií. Gazprom obmedzovanie dodávok plynu zdôvodňuje technickými problémami, okrem iného chýbajúcou turbínou v stanici Portovaja. Európska únia však tvrdí, že technické problémy sú len zámienkou a že Moskva používa plyn ako zbraň na presadenie svojich záujmov. Navaľnyj kritizuje Západ pre nedostatočný rozsah sankcií: Nepripadá mi to ako vojna proti Putinovým oligarchom, hovorí V reakcii na opätovné uzavretie Nord Streamu 1 v piatok cena plynu pre európsky trh opäť pokorila doterajší rekord. Cena kľúčového termínového kontraktu na plyn s dodaním v septembri sa vo virtuálnom obchodnom uzle Title Transfer Facility (TTF) v Holandsku zvýšila takmer o sedem percent nad 257 eur (6900 korún) za megawatthodinu.