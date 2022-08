Blíži sa vojna na Ukrajine ku koncu? Vysokopostavený ruský predstaviteľ sa obrátil na Západ, Kremeľ panikári

Odborníci tvrdia, že vysokí ruskí predstavitelia a členovia elity okolo prezidenta Vladimira Putina „panikária“ a chcú rokovať v snahe ukončiť krvavú vojnu na Ukrajine.

Ako píše britský Daily Mirror, vysoký predstaviteľ Kremľa sa tajne obrátil na Západ, aby pomohol ukončiť inváziu na Ukrajine. Mal odhaliť, že Kremeľ je v panike a zúfalo túži po skončení vojny. Správy o tomto kroku sa dostali niekoľkým západným spravodajským agentúram.Verí sa, že vyšší dôstojníci a úradníci blízki Putinovi sú znepokojení západnými sankciami a zlyhávajúcim hospodárstvom spôsobeným vojnou.

Niektorí predstavitelia Kremľa sú tiež znepokojení čoraz väčšími rizikami, akými sú napríklad boje v Záporožskej jadrovej elektrárni na Ukrajine. Ruský predstaviteľ mal pravdepodobne kontaktovať niekoho z CIA alebo západného diplomata za Putinovým chrbtom. Daily Mirror rozumie tomu, že uniknuté situačné správy berú spravodajské agentúry vážne.

„Zástupca Putinovho vnútorného kruhu vyslal signál Západu o túžbe rokovať. Nálada kremeľskej elity je panika,” píše sa v dokumente. Hovorí sa, že ruský predstaviteľ, ktorý za tým stojí, je „jeden z pilierov režimu“. Zasvätený by bol spolu s rodinou v krajnom nebezpečenstve, ak by boli menovaní. Putin už má za sebou niekoľko čistiek, prepúšťanie vojenských veliteľov a špiónov na vysokých postoch. Niektorí dokonca zmizli alebo záhadne ochoreli.

„Ak by to niekto z Putinovho okolia už urobil, nebolo by to prekvapením. Často sa stáva, ako to bolo aj v záverečných fázach druhej svetovej vojny, že predstavitelia na strane, ktorá sa obáva o svoju budúcnosť, podniknú kroky, aby si ju zabezpečili. Mnohí z kremeľskej „elity“ poznajú život na Západe, mali deti na západných univerzitách a žili inde. Vedia, že existuje dobrý život mimo dosahu Putina, ale zatiaľ s tým nič neurobili, pretože sú príliš vydesení z toho, čo sa s nimi stane,” povedal vysokopostavený ukrajinský diplomatický zdroj pre Daily Mirror v stredu večer.