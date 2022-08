Na Nočného vlka uvalili sankcie: Nemám nič, hovorí jediný Slovák na čiernom zozname

Ocitol sa medzi svojimi, no nie tam, kde by si prial. Jozef Hambálek, vodca európskej pobočky proruského motorkárskeho gangu Noční vlci, sa ocitol na sankčnom zozname, ktorým EÚ reaguje na ruskú agresiu na Ukrajine. Na zozname je nielen jediným Slovákom, ale aj jediným občanom EÚ. Kto je to Hambálek a prečo si takto dosadli práve naňho?

Hambálek sa inklináciou k Rusku a podporou jeho imperiálnych ambícií netají už dlhé roky. Pred niekoľkými rokmi bol poverený špeciálnou úlohou viesť európsku pobočku Nočných vlkov, akejsi motorkárskej „spanilej jazdy“ Putinovho režimu. Hrdí sa priateľstvom so šéfom Nočných vlkov, Alexejom Zaldostanovom, a v roku 2017 ho prijal aj samotný Putin. To, že sa ocitol na sankčnom zozname, je však pre mnohých aj tak prekvapením. Čo na to hovorí samotný Hambálek? „Zablokované mám úplne všetko. Nemám prístup k účtom, nefungujú mi platobné karty. Nemám nič,“ vyjadril sa pre denník Pravda. Paradoxne pôsobí fakt, že osobám na sankčnom zozname je zakázaný vstup do únie, avšak Hambálek je občanom členského štátu EÚ. „Nikto netuší, ako postupovať v mojom prípade,“ posťažoval sa Hambálek. Šéf Nočných vlkov má problém: Hambálka zaradila EÚ na sankčný zoznam! Toto sú dôvody