Medvedev o situácii v Záporoží: Nehody sa môžu prihodiť aj v európskych jadrových elektrárňach

Ruský exprezident Dmitrij Medvedev, ktorý je podpredsedom bezpečnostnej rady štátu, v piatok v súvislosti s ostreľovaním Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny obsadenej Ruskom varoval západných spojencov Kyjeva, že nehody sa môžu prihodiť i v európskych atómových elektrárňach.

TASR správu prevzala od agentúry Reuters. Kyjev obvinil Rusko, že z okolia Záporožskej elektrárne ostreľuje ukrajinské mestá, pričom vie, že ukrajinské jednotky odvetný útok nemôžu riskovať. "Oni (Kyjev a spojenci) hovoria, že za tým stojí Rusko. To je očividný, stopercentný nezmysel aj pre hlúpu rusofóbnu verejnosť. Neverí tomu ani OSN," napísal Medvedev prostredníctvom aplikácie Telegram. Svoj príspevok zakončil vyhrážkou: "Nemali by sme zabúdať, že atómové elektrárne sú aj v Európskej únii. A nehody sa môžu prihodiť aj tam," upozornil ruský exprezident.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) varovala, že ostreľovanie Záporožskej atómovej elektrárne by mohlo spôsobiť jadrovú katastrofu, no zatiaľ sa jej nepodarilo dohodnúť sa na podmienkach návštevy jej inšpektorov. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia však prisľúbil, že Moskva umožní expertom z MAAE prístup do elektrárne. Kyjev a generálny tajomník OSN António Guterres vyzvali na demilitarizáciu tejto oblasti a predstavitelia krajín G7 požiadali Rusko o vrátenie elektrárne pod kontrolu Ukrajiny.

Záporožská atómová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily ju obsadili ešte v marci. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z jej ostreľovania, ktoré v uplynulých dňoch poškodilo niektoré objekty elektrárne a musel byť vypnutý jeden z reaktorov.