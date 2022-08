Spor vyriešený! Ukrajina potvrdila, že dostala peniaze za tranzit ruskej ropy: Kedy potečie do Česka?

Ukrajina potvrdila, že dostala peniaze za tranzit ruskej ropy ropovodom Družba.

Podľa agentúry RIA to dnes oznámila ruská štátna spoločnosť Transnefť, ktorá je monopolným prevádzkovateľom ropovodov v Rusku. Transnefť v utorok uviedla, že dodávky ropy do Českej republiky, Maďarska a na Slovensko boli od 4. augusta zastavené, pretože kvôli západným sankciám nebolo možné Ukrajine poslať peniaze za tranzit ropy na august. Ukrajina preto tranzit zastavila.

Ruský podnik už dopoludnia oznámil, že platba za tranzit ruskej ropy do Českej republiky dorazila do banky príjemcu. Čakalo sa ešte, až platbu potvrdí Ukrajina. Podľa informácií agentúry Reuters sa jedna z európskych bánk rozhodla platbu za tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu spracovať. Odstránila tak príčinu prerušenia dodávok ropovodom Družba do strednej Európy.

"Podľa našich informácií banka prehodnotila pôvodne zablokovanú platbu medzi tranzitnými spoločnosťami za tranzitný poplatok a nakoniec ju akceptovala," citoval Reuters hovorcu slovenskej rafinérie Slovnaft Antona Molnára. Podľa agentúrneho zdroja platbu odblokovala holandská banka ING. Dodávky do Českej republiky by sa mali obnoviť dnes alebo v sobotu.