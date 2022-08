Kuleba kritizuje kancelára Scholza: Kameňom sváru je vydávanie víz pre Rusov

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vo štvrtok nepriamo kritizoval nemeckého kancelára Olafa Scholza, ktorý sa predtým vyslovil proti plošnému zákazu udeľovania turistických víz v Európskej únii ruským občanom.

Scholz vyhlásil, že vojnu na Ukrajine rozpútal ruský prezident Vladimir Putin a takýto zákaz by postihol aj Rusov, ktorí s vojnou nesúhlasia, informuje TASR. "Toto je vojna Ruska, nie je to len Putinova vojna," napísal na Twitteri Kuleba. "Nie Putin, ale ruskí vojaci prichádzajú z Ruska, aby zabíjali, mučili a ničili. Rusi vo veľkej väčšine podporujú vojnu a drukujú raketovým útokom na ukrajinské mestá a vraždeniu Ukrajincov. Nech si teda ruskí turisti užívajú Rusko," vyhlásil Kuleba.

Na tlačovej konferencii v Kyjeve predtým podľa agentúry Bloomberg označil Kuleba zákaz vydávania víz za "najúčinnejšie osobné sankcie". Tým Rusom, ktorí s Putinom nesúhlasia, Kuleba radí požiadať o politický azyl v zahraničí. Scholz je podľa vlastných slov presvedčený, že adresné sankcie voči ruským politikom, oligarchom a predstaviteľom mocenských skupín sú postačujúce a ak by sa rozšírili aj na "celkom nevinných ľudí", znížilo by to ich účinok.

O tejto záležitosti by mali v priebehu tohto mesiaca rokovať lídri členských krajín Európskej únie. Na zákaz vydávania víz Rusom vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a tiež premiérky Fínska a Estónska Sanna Marinová a Kaja Kallasová. Estónska vláda vo štvrtok oznámila, že na svoje územie zablokuje vstup približne 50.000 Rusom, ktorí dostali turistické víza pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára. Česká republika a aj pobaltské štáty krátko po ruskom vpáde na Ukrajinu zastavili vydávanie turistických, pracovných i študijných víz Rusom. Česko zákaz neskôr rozšírilo aj na Bielorusov.