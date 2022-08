Prelom v snahách o riešenie globálnej potravinovej krízy? Vývoz pšenice z Ukrajiny by mal začať už čoskoro

Prvé zásielky pšenice by mali z ukrajinských čiernomorských prístavov vyplávať už na budúci týždeň. Uviedol to v stredu Frederick Kenney, dočasný koordinátor OSN v centre v Istanbule, ktoré bolo zriadené v súlade s dohodou o odblokovaní ukrajinských prístavov a obnovení vývozu obilia.

Informuje o tom agentúra AFP. Prvých 12 lodí s obilím, ktoré od dosiahnutia dohody vyrazili z troch ukrajinských čiernomorských prístavov, viezlo podľa jeho slov 370-tisíc ton kukurice a ďalších potravinových komodít.

Náklad lodí, ktorý dosiaľ tvorila najmä kukurica, by sa mal podľa Kenneyho v dohľadnej dobe zmeniť, pričom dominovať by už mala pšenica. Podľa jeho slov sa tak stane ihneď, ako z ukrajinských vyplávajú všetky lode, ktoré tam boli uviaznuté od začiatku ruskej invázie a dorazia do nich nové, aby odviezli tohoročnú úrodu pšenice.

Všetky tri ukrajinské prístavy podľa Kenneyho v dôsledku invázie podstate "zamrzli v čase". Tamojšie silá boli "plné kukurice, a lode ktoré tam kotvili, boli naložené kukuricou," uviedol. "Nevyhnutné je dostať tieto lode preč, aby mohli vplávať nové... ktoré budú môcť prispieť k riešeniu potravinovej krízy," dodal.