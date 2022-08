Strach a panika na okupovanom Kryme: Turisti húfne utekajú z polostrova

Problémy v raji!

Z okupovaného polostrova Krym húfne utekajú ruskí turisti. Vojna totiž dorazila už aj tam. Vybuchla tam ruská letecká základňa. „Na Kryme sa to všetko začalo a jeho oslobodením sa vojna aj skončí,“ vyhlásil v utorok večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Povedal to po tom, čo séria mohutných výbuchov zničila ruskú leteckú základňu Saki pri Novofedorivke. Rusko tvrdí, že tam vinou nedbanlivosti explodoval sklad munície a škody sú minimálne. No videá ukazujú, že bolo zničených 9 až 12 lietadiel a veľké množstvo pozemnej techniky.

Pre Rusko je výhodné tvrdiť, že nešlo o ukrajinský útok. Inak by totiž muselo priznať, že jeho obrana prestala byť účinná a vyvolalo by tým strach medzi obyvateľstvom. Ukrajina sa k útoku tiež nehlási, aby tým nepriznala, že má rakety s dlhým doletom. Letisko je totiž 200 km od frontovej línie. Ruskí turisti si aj tak myslia svoje a v utorok masovo utekali z Krymu tak, že upchali most vedúci do Ruska.