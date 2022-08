Podarí sa odstrániť riziko? Moskva chce, aby do záporožskej elektrárne prišli medzinárodní inšpektori

Rusko v pondelok vyjadrilo ochotu vpustiť zástupcov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) do areálu Záporožskej atómovej elektrárne, ktorú už od marca okupujú ruské invázne sily.

Zároveň opäť obvinilo Ukrajinu z ostreľovania elektrárne, ktorým Kyjev údajne ohrozuje celú Európu. Ukrajinská vláda naopak viní z ostreľovania elektrárenského komplexu ruskú armádu. Informovala o tom agentúra Reuters. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v pondelok vyhlásila, že OSN ani MAAE sa neodvažujú jasne povedať, že Záporožskú atómovú elektráreň ohrozujú Ukrajinci, ktorí si tak podľa nej urobili rukojemníkov zo všetkých Európanov.

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu sa už celé týždne snaží o to, aby mohol záporožskú navštíviť tím jej inšpektorov. Ukrajinská strana však takýto krok doposiaľ odmietala pre obavy, že by to v očiach medzinárodného spoločenstva legitimizovalo ruskú okupáciu elektrárne. Nie je jasné, či Kremeľ myslí svoje slová o ochote vpustiť tím MAEE do elektrárne naozaj vážne.

Ukrajinská jadrová agentúra Enerhoatom v pondelok vyhlásila, že Rusko vyhrážkami, že vyhodí do vzduchu Záporožskú atómovú elektráreň, "otvorene vydiera celý svet". Agentúra narážala na slová ruského generálmajora Valerija Vasiľjeva, náčelníka Oddielu radiačnej, chemickej a biologickej obrany ruských ozbrojených síl, ktorý vyhlásil, že "buď to bude ruské územie, alebo vyprahnutá púšť".

Záporožská atómová elektráreň je najväčšou elektrárňou svojho druhu v Európe. Ruské invázne sily sa jej zmocnili ešte v marci. V uplynulých dňoch došlo v dôsledku ostreľovania k "vážnemu poškodeniu" niektorých objektov tejto elektrárne a musel byť vypnutý jeden z reaktorov, pripomína AFP.