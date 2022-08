Ukrajinské deti ušli pred vojnou, u nás majú iné trápenie: Na povrch vyplávala smutná realita

Slovensku sa podľa analýzy Centra vzdelávacích analýz (CVA) zatiaľ nedarí úspešne začleňovať do vzdelávania deti, ktoré utekajú pred vojnou na Ukrajine.

Problémom je nedostatočná podpora učiteľov, chýba tiež systémová podpora ministerstva. Uviedli to výskumníci CVA na základe údajov z analýzy, ktorú vypracovali pre bratislavský magistrát. Štátna tajomníčka rezortu školstva Svetlana Síthová deklaruje, že sa snažia o úspešnú integráciu.

Jedným z problémov podľa výskumníkov je, že školy nie sú pripravené na vzdelávanie detí cudzincov. "Údaje zo štúdie OECD Talis z roku 2018 ukazujú, že učitelia na Slovensku sú v porovnaní s priemerom OECD menej pripravení na výučbu v multikultúrnych a viacjazyčných podmienkach takmer vo všetkých sledovaných indikátoroch," odôvodnilo CVA.

Školy pri začleňovaní detí z Ukrajiny podľa centra potrebujú systémovú podporu zo strany ministerstva, samospráv aj zriaďovateľov. Ako tvrdí, hrozí, že sa deti z Ukrajiny nepodarí úspešne začleniť do vzdelávania a následne ani do spoločnosti. Môžu mať tak problémy s uplatnením sa na trhu práce a nedostatočná znalosť slovenčiny môže obmedziť ich možnosti vytvoriť si vzťahy s ľuďmi, ktorí už na Slovensku žijú. "To všetko vytvára podmienky pre ich neskoršie sociálne vylúčenie, ktoré by bolo problémom pre celú spoločnosť," vysvetľujú analytici.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) podľa štátnej tajomníčky Síthovej usporadúva webináre na porovnanie jednotlivých predmetov vyučovaných na slovenských a ukrajinských školách. "Pravidelná komunikácia prebieha aj s ministerstvom školstva na Ukrajine, kde sa informácie zdieľajú a komunikujú sa aj s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú pod patronátom celú tú situáciu," reagovala Síthová.

Webináre pre pedagogických pracovníkov budú podľa jej slov od septembra pokračovať, informácie nájdu pedagógovia na webe NIVAM. Štátna tajomníčka deklaruje, že ministerstvo bude systémovo informovať o podpore pre ukrajinské deti, ktoré budú vzdelávané v slovenských školách ďalej od septembra. "Vždy sa pýtame, čo je konečný cieľ, a to je úspešná integrácia mladých ľudí, ktorí k nám prichádzajú, aby potom vedeli neskôr pracovať a fungovať na trhu práce a vôbec v živote," dodala.