Putin varuje mocnosti pred akciou: Následky, s akými ste sa v dejinách ešte nestretli

Jadrová vojna by nemala víťaza a nikdy by nemala byť rozpútaná, uviedol v pondelok ruský prezident Vladimir Putin v liste adresovanom účastníkom konferencie o plnení Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT).

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. "Vychádzame z toho, že jadrová vojna nemôže mať víťaza a nikdy nemôže byť rozpútaná a vystupujeme za rovnakú a nedeliteľnú bezpečnosť pre všetkých členov medzinárodného spoločenstva," uviedol Putin v liste.

Obavy medzinárodného spoločenstva v súvislosti s jadrovou konfrontáciou vzrástli po tom, čo Rusko 24. februára vpadlo na Ukrajinu. Putin v tom čase totiž poukázal na ruský jadrový arzenál a varoval akúkoľvek mocnosť, aby nezasahovala do situácie. "Ktokoľvek, kto sa nám postaví, by mal vedieť, že odpoveď Ruska bude okamžitá... Bude to mať také následky, s akými ste sa vo svojich dejinách ešte nestretli," vyhlásil vo februári Putin a o niekoľko dní neskôr nariadil uviesť jadrové zbrane do stavu pohotovosti.

Vojna na Ukrajina spôsobila najväčší nárast geopolitického napätia od kubánskej krízy v roku 1962. Ruskí aj americkí politici začali verejne hovoriť aj o riziku vzniku tretej svetovej vojny, píše Reuters. Ruská vojenská doktrína umožňuje použitie jadrových zbraní v prípade udalosti, ktoré by pre ruský štát predstavovali existenčnú hrozbu.