Zavrú Rusi kohútiky s plynom? V Nemecku narastajú obavy: Čo zvažujú, sa mnohým nepáči

Rastúce obavy z odstavenia dodávok ruského plynu podnecujú v Nemecku diskusiu o ďalšom osude troch jadrových elektrární.

Ich odstavenie sa pôvodne plánovalo na konci tohto roka. TASR informuje na základe správy AP. Možnosť, že vláda ponechá jadrové elektrárne v prevádzke, sa posilnila po tom, ako ministerstvo hospodárstva v polovici júla oznámilo nový "záťažový test" bezpečnosti dodávok elektriny. Má brať do úvahy tvrdšie podmienky, ako boli pri májovom teste, podľa ktorého neboli dodávky elektriny ohrozené.

Odvtedy však Rusko znížilo dodávky zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1 na 20 percent kapacity. Spôsobili to údajne technické problémy, podľa Nemecka však takto Moskva ospravedlňuje svoju mocenskú hru po februárovej invázii na Ukrajine.

Rusko v súčasnosti dodáva Nemecku iba tretinu dohodnutého množstva plynu a existujú obavy, že kohútik by mohlo úplne uzavrieť.

Hlavný opozičný blok CDU/CSU preto žiada predĺženie životnosti jadrových elektrární a podobné výzvy prichádzajú aj od Slobodných demokratov (FDP), najmenšej strany v koaličnej vláde kancelára Olafa Scholza.

"Veľa (argumentov) hovorí za to, aby sa bezpečné a ku klíme priateľské jadrové elektrárne nevypínali, ale aby sa v prípade potreby použili až do roku 2024," povedal minister financií Christian Lindner (FDP) pre nedeľné noviny Bild am Sonntag.